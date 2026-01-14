Meteo: l’anticiclone africano arretra, in arrivo una fase instabile sulla Sicilia

L’anticiclone africano inizia lentamente a perdere forza, aprendo sulla Sicilia una fase di variabilità destinata a durare fino al weekend. Nei prossimi giorni aumenteranno le nubi, con qualche pioggia sparsa e venti dai quadranti orientali e sud-orientali.
La svolta è attesa da domenica, quando lo Scirocco inizierà a rinforzare, preludio alla formazione di un profondo ciclone sul Nord Africa. Da lunedì il tempo potrebbe peggiorare in modo deciso, con piogge diffuse e venti forti o di tempesta, soprattutto sulle zone orientali dell’Isola.
Seguiranno aggiornamenti.