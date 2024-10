Meteo, arrivano le forti piogge

Condividi

Meteo in Sicilia: radicale inversione di rotta e avvento dell’autunno. Da giovedì pomeriggio una perturbazione atlantica interesserà inizialmente le province di Trapani, Palermo e Agrigento, con le prime piogge in serata. Poi le precipitazioni si estenderanno al resto del territorio entro la mattinata di venerdì. Venerdì sarà la giornata con le piogge più intense, localmente anche a carattere temporalesco, su quasi tutta la regione. Ciò è atteso come una manna dal cielo, considerando i minimi storici raggiunti dalle riserve idriche.

Le precipitazioni proseguiranno anche durante il fine settimana, seppur alternate a parziali schiarite. Le temperature, in aumento fino a domani mercoledì, subiranno una graduale diminuzione, sia nei valori massimi che minimi, durante la seconda parte della settimana. Il calo termico accompagnerà le piogge, segnando un passaggio a condizioni autunnali.