Meteo, allerta gialla in Sicilia: previsti temporali intensi e raffiche di vento

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Peggioramento delle condizioni atmosferiche nelle prossime ore. La Protezione Civile invita alla prudenza

Torna l’instabilità sul territorio siciliano. Una perturbazione in quota sta favorendo la formazione di condizioni meteorologiche favorevoli allo sviluppo di fenomeni temporaleschi, anche di forte intensità, con possibili ripercussioni sul territorio.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un avviso di condizioni meteo avverse: dalle prime ore di martedì 28 luglio sono attese precipitazioni a carattere di rovescio e temporale su diverse aree dell’isola.

I fenomeni potranno essere accompagnati da forti raffiche di vento, locali grandinate e intensa attività elettrica, con possibili criticità legate al rapido accumulo delle piogge.

Per la giornata di domani è stata quindi valutata la allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico in tutta la Sicilia.

L’allerta riguarda la possibilità di disagi alla circolazione, allagamenti nelle zone più esposte e problematiche nelle aree caratterizzate da fragilità idrogeologica.

Le autorità invitano i cittadini a mantenere alta l’attenzione, evitare comportamenti rischiosi durante i fenomeni più intensi e seguire gli aggiornamenti diffusi dagli enti competenti.