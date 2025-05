“Messina Denaro”, Bonafede in pendenza di 12 anni

Condividi

“Andrea Bonafede, il postino delle ricette mediche di Matteo Messina Denaro, è anche associato a Cosa Nostra”: la Procura Generale di Palermo ne invoca il doppio della condanna.

Andrea Bonafede del 1970

Al processo di primo grado, i pubblici ministeri di Palermo, Gianluca De Leo e Piero Padova, a conclusione della requisitoria, hanno invocato la condanna a 13 anni di carcere a carico di Andrea Bonafede, 55 anni, operaio del Comune di Campobello di Mazara, cugino e omonimo del geometra di 61 anni che ha prestato la propria identità a Matteo Messina Denaro. Sarebbe stato lui, il Bonafede di 55 anni, arrestato dai Carabinieri del Ros il 7 febbraio del 2023, a ritirare le prescrizioni mediche del dottor Alfonso Tumbarello per farmaci, esami clinici e ricoveri destinati a Messina Denaro. E lui avrebbe consegnato al medico i documenti sanitari ricevuti dal boss nel corso delle cure.

A Bonafede, giudicato in abbreviato innanzi al giudice Rosario Di Gioia, sono stati inizialmente contestati i reati di favoreggiamento e procurata inosservanza di pena aggravati dall’avere favorito Cosa Nostra. Poi la Procura ha appesantito il capo d’imputazione, appesantendo di conseguenza la pretesa di condanna a 13 anni di reclusione, ritenendo Bonafede non solo un favoreggiatore di Matteo Messina Denaro, uno come tanti altri, ma un associato a Cosa Nostra. I magistrati inquirenti hanno depositato nuovi atti da cui emergerebbe che Andrea Bonafede non si sarebbe limitato a ritirare le ricette dal medico Alfonso Tumbarello, ma sarebbe stato al tempo stesso uno dei riferimenti di Messina Denaro per le sue attività, come mantenere i contatti sul territorio e continuare ad esercitare il potere. Il giudice Di Gioia non ha condiviso tale tesi, e il 30 novembre del 2023 ha condannato Bonafede, difeso dall’avvocato Tommaso De Lisi, a 6 anni e 8 mesi di reclusione, addebitandogli solo i reati di favoreggiamento e procurata inosservanza di pena, aggravati dall’avere favorito Cosa Nostra.

Ebbene adesso in secondo grado la Procura Generale ha ribadito la stessi tesi della Procura, ovvero Bonafede non sarebbe stato solo un favoreggiatore con l’aggravante mafiosa bensì un associato alla mafia. E il sostituto procuratore generale Carlo Marzella ne ha invocato la condanna a 12 anni di reclusione. Andrea Bonafede si è difeso così: “Prima non ho mai saputo che il vero destinatario dei documenti medici fosse Matteo Messina Denaro”. E i magistrati domandano: “Perchè non è andato dai Carabinieri dopo l’arresto di Messina Denaro?”. E Bonafede risponde: “Anche per paura sinceramente… Uno cerca di continuare a fare la sua vita in maniera coerente, mi aspettavo di essere chiamato sinceramente, e non mi aspettavo di essere arrestato, completamente, per me era una cosa impensabile questa”.

E poi Bonafede spiega: “Sono stato incaricato da mio cugino Andrea Bonafede di prendere le ricette al suo posto perchè non voleva fare sapere di essere malato”. E i magistrati domandano: “Ma il dottore non le chiedeva perchè non andasse allo studio il suo assistito, quindi suo cugino?”. E Bonafede risponde: “No, perchè era stato avvertito da lui. Non ci fu bisogno di spiegarsi con Tumbarello perché il medico lo sapeva che io andavo al posto di mio cugino, perché sennò non penso che mi avrebbe mai dato… mi sembra che una volta me l’ha chiesto, dice: ‘Come sta?’ Ci dissi: ‘Ma a me sembra che sta bene’, solo questo”.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)