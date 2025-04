Messina (Confesercenti) su dazi commerciali e Sicilia

Condividi

Contro i dazi commerciali imposti da Trump, il presidente di Confesercenti Sicilia, Vittorio Messina, ritiene necessario e indifferibile un intervento del governo regionale. E afferma: “E’ fondamentale attivare tutte le misure possibili per mitigare l’impatto dei dazi e supportare le imprese, anche attraverso incentivi, agevolazioni e un piano straordinario per la promozione dei prodotti siciliani sui mercati internazionali. In questa direzione confortano le dichiarazioni del presidente Schifani al Vinitaly, di essere pronto a valutare i provvedimenti necessari per affrontare una situazione che rischia di avere pesanti conseguenze per l’ economia dell’ Isola, soprattutto nel comparto agro-alimentare”.