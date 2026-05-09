Messina accoglie il nuovo EgoPoint: energia e innovazione firmate EgoGreen

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Una nuova luce si accende nel cuore di Messina.

Venerdì 15 maggio, alle ore 18:00, EgoGreen inaugurerà ufficialmente il suo nuovo EgoPoint in Via San Filippo Bianchi n. 6, segnando un importante passo nel percorso di crescita e vicinanza al territorio.

Non si tratta solo dell’apertura di un nuovo punto fisico, ma della nascita di uno spazio innovativo pensato per mettere al centro persone, sostenibilità e futuro. Un luogo in cui cittadini e famiglie potranno conoscere da vicino soluzioni dedicate alla fornitura di luce e gas, all’efficienza energetica e a un modo più consapevole di vivere l’energia.

L’arrivo di EgoPoint rappresenta un’opportunità concreta per la città: un presidio di consulenza e supporto dove informazione, innovazione tecnologica e attenzione all’ambiente si incontrano per offrire risposte semplici ed efficaci alle esigenze quotidiane.

L’inaugurazione sarà anche un momento di festa e condivisione, l’occasione perfetta per scoprire da vicino la visione di EgoGreen e brindare insieme all’inizio di questa nuova avventura.