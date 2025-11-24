Mercoledi a Casa Sanfilippo la prima edizione del premio dedicato ad Enzo Alessi

Condividi

Sarà un momento di intense emozioni e commozione il Premio voluto dalla Società Dante Alighieri presieduta da Enza Ierna e dedicato ad ENZO ALESSI quest’anno visto come uomo di teatro. L’iniziativa è in programma mercoledì con inizio alle ore 16. a Casa Sanfilippo, sede del Parco archeologico e paesaggistico Valle dei Templi.

A ricevere il premio “Enzo Alessi” l’attore Gaetano Aronica, il regista Giovanni Volpe, il fotografo Angelo Pitrone , l’ Associazione Bandistica Intercomunale “ Vincenzo Bellini” di Agrigento per la categoria musica e per l’arte della moda Nando Patermo.

Una vita, quella dell’dell’artista letterato, spesa a 360 gradi per la cura e diffusione della cultura a tutti i livelli, un lavoro minuzioso sostenuto dalla moglie, Tonina Rampello, anche lei raffinata intellettuale, che dalle sue pagine Fb invita tutti a partecipare tracciando un profilo dello stesso che lo definisce con queste parole: “Cosa era il teatro per Enzo Alessi? era la vita!!!!!!”

Si sentiva a suo agio solo quando calcava le scene e respirava la polvere dei teatri di tutto il territorio nazionale e oltre. Con Enzo dice, ho vissuto 57 anni di compagnie teatrali, di prove estenuanti, di pianti, di risate, di mangiate, di debiti per allestire gli spettacoli, ma alla fine aveva ragione perché quando entravamo in scena, gli applausi ripagavano tutti i sacrifici.

Enzo Alessi ha avuto insigni maestri: i fratelli Taviani, Andrea Camilleri, Ruggero Iacobbi, Bianca Toccafondi, Pino Passalacqua.

Da loro ha appreso il mestiere di attore e regista. I suoi spettacoli erano ” gioielli” e venivano premiati da tutti i festival nazionali. Enzo, continua, ripeteva spesso:” per il teatro non servono grandi scenografie,

ma un uso intelligente del corpo, del gesto, della voce, perché anche se con pochi mezzi e tanta verità interpretativa, il teatro racconta il mondo.”

II teatro è pura magia ma è spazio politico, umano, essenziale sottolinea Tonina Rampello citando Dario Fò, luogo dove le voci più fragili trovano casa. Il teatro mette in scena: pensieri, emozioni, parole, storie. Ma soprattutto amore. Appuntamento dunque a mercoledì alle 16.00 a Casa Sanfilippo. Il coordinamento è stato affidato alla giornalista Margherita Trupiano