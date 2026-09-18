Mercedes distrutta dalle fiamme nella notte a Montaperto: indaga la polizia

Condividi

Visualizzazioni 110

Notte di paura a Montaperto, frazione di Agrigento, dove una Mercedes Classe A è stata completamente distrutta da un incendio.

Il rogo è divampato nelle scorse ore e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale e degli agenti della sezione Volanti della Questura.

L’auto appartiene a un 75enne agrigentino, ma era utilizzata dalla figlia di 50 anni, residente proprio nella zona di Montaperto.

I pompieri hanno lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Al termine dell’intervento, tuttavia, non sarebbero stati individuati elementi tali da far ipotizzare con certezza un incendio di natura dolosa.

Restano quindi da chiarire le cause che hanno provocato il rogo. La polizia ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto, senza escludere al momento alcuna pista.