Mentre il Comitato per la Sicurezza Pubblica si riunisce a Palma di Montechiaro ancora un attentato contro le coltivazioni agricole

Redazione
Proprio ieri c’era stato un incontro in Prefettura per discutere sui gravi attentati ai danni di coltivazioni agricole. Mentre si discuteva a Palma di Montechiaro ignote mani hanno tagliato tutti i tiranti di un vigneto. Secondo una prima stima, i danni arrecati ammonterebbero a circa 8.000 euro.

I poliziotti del locale Commissariato hanno avviato le indagini. Il proprietario è stato ascoltato, e ha precisato di non essere incorso in alcun contrasto. Sul posto mancherebbero impianti di video – sorveglianza.

