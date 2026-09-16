Mense e buoni pasto: fondi per le scuole siciliane

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Con l’avvio del nuovo anno scolastico, l’assessore regionale a Istruzione e Formazione, Mimmo Turano, ha annunciato il finanziamento di tutte le richieste presentate dalle scuole statali per potenziare le mense e introdurre i buoni pasto nelle superiori. Il piano prevede 9 milioni di euro in tre anni e punta ad ampliare il tempo pieno e sostenere le famiglie. I contributi potranno essere utilizzati per costruire, ampliare, ristrutturare o mettere in sicurezza gli spazi destinati alla refezione. Previsti finanziamenti fino a 200 mila euro per le strutture più grandi e fino a 20 mila euro per istituto per integrare il servizio nelle scuole elementari e medie. I fondi saranno destinati a Comuni, istituti, Città metropolitane e Liberi consorzi.