Meningite a Sciacca, 74enne isolato in ospedale: nessun posto disponibile in Sicilia

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Un caso di meningite è stato diagnosticato a un uomo di 74 anni, residente a Sambuca di Sicilia, attualmente ricoverato in isolamento all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca.

L’anziano era arrivato al pronto soccorso dell’ospedale nella giornata di sabato. Dopo gli accertamenti e la diagnosi, i medici hanno attivato immediatamente le procedure previste per il trasferimento in una struttura dotata di un reparto di Malattie infettive.

La ricerca di un posto letto, però, non ha dato esito positivo. Nessuna delle strutture siciliane contattate dalla direzione sanitaria avrebbe avuto disponibilità per accogliere il paziente. Tra gli ospedali interessati alla ricerca c’era anche il presidio Parlapiano di Ribera, dove il reparto di Malattie infettive non è attualmente operativo per la carenza di personale medico.

A quel punto, considerata l’impossibilità di trasferire il 74enne, la direzione sanitaria del Giovanni Paolo II ha disposto il suo ricovero in isolamento all’interno dell’unità di Medicina generale. L’uomo resta sotto stretta osservazione e, secondo quanto riferito dai sanitari, le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

Nel frattempo sono state attivate tutte le procedure di sicurezza previste per i casi di meningite. L’Ufficio di Igiene dell’Asp di Agrigento ha avviato il tracciamento delle persone che hanno avuto contatti stretti con il paziente, così da individuare eventuali soggetti da sottoporre alla profilassi.

La situazione viene quindi monitorata dall’autorità sanitaria, mentre prosegue la gestione clinica del paziente all’interno dell’ospedale saccense.