Menfi, tentato furto a distributore carburanti

A Menfi in Via del serpente un distributore di carburanti è stato bersaglio di ignoti malintenzionati che hanno tentato di scassinare una cassaforte all’interno degli uffici. Il tentativo è stato più volte ripetuto, provocando dei danni. Il titolare, accortosi poi di quanto accaduto, ha sporto denuncia ai Carabinieri della locale Stazione. Indagini sono in corso eventualmente avvalendosi anche di video di sistemi di sorveglianza.