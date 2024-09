Menfi, sventata una “truffa agli anziani”

Condividi

A Menfi una pensionata di 87 anni ha sventato una truffa a suo danno. Le hanno telefonatio: “Sono un maresciallo dei Carabinieri, suo figlio (indicato con nome e cognome) è in ospedale. Ha provocato un grave incidente stradale. C’è anche una donna ferita. Bisogna pagare una cauzione di 2.000 euro per evitare guai giudiziari. Se non denaro anche oggetti preziosi”. E’ intervenuto il marito di 90 anni, che, evidentemente al corrente di tale tipo di truffe, ha indotto la moglie a interrompere subito la telefonata ravvisando il tentativo di truffa. La coppia ha sporto denuncia ai Carabinieri.