Menfi, ripetute violazioni dei domiciliari: per un 62enne scatta il carcere

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I continui allontanamenti dall’abitazione dove avrebbe dovuto scontare la pena agli arresti domiciliari gli sono costati l’aggravamento della misura. Un 62enne di Menfi è stato infatti trasferito in carcere dopo la decisione del magistrato di sorveglianza di Agrigento.

A eseguire il provvedimento sono stati i carabinieri della Stazione di Menfi. Stando agli accertamenti, l’uomo avrebbe lasciato più volte la propria abitazione, nonostante fosse sottoposto all’obbligo di permanervi secondo quanto stabilito dal provvedimento giudiziario.

Le violazioni sarebbero state reiterate e, alla luce dei comportamenti contestati, l’autorità giudiziaria ha ritenuto necessario adottare una misura più restrittiva.

Il magistrato di sorveglianza ha quindi disposto la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia in carcere. Il 62enne è stato preso in consegna dai militari e accompagnato in una struttura penitenziaria, dove continuerà a scontare la pena.

L’intervento rientra nei controlli effettuati sul rispetto delle prescrizioni imposte alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione.