Menfi, rimosse oltre 21 tonnellate di amianto

A Menfi sono stati conclusi gli interventi di rimozione e smaltimento di cumuli incontrollati e materiali contenenti amianto, nell’ambito della programmazione dei Fondi europei coesione e sviluppo 2021-2027. Complessivamente sono stati rimossi 21.250 chili di amianto, con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica e risanare il territorio. Il sindaco Vito Clemente apprezza il lavoro degli uffici comunali competenti e invita i cittadini a collaborare, mantenendo pulite le aree e segnalando tempestivamente eventuali abbandoni illeciti di rifiuti pericolosi.
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