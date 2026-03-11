Menfi, maltrattamenti all’ex moglie, arrestato

A Menfi, su ordine del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sciacca, è stato arrestato un uomo di 41 anni, di Menfi, indagato di maltrattamenti in famiglia a danno dell’ex moglie che lo ha denunciato. Lui, non rassegnatosi alla separazione, l’avrebbe ingiuriata, minacciata, picchiata a calci e pugni, e, in un’occasione, le avrebbe puntato contro anche un coltello. La Procura saccense ha proposto la misura cautelare temendo la reiterazione dei reati.
