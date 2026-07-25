Menfi, il Kiwanis Club unisce solidarietà e impegno: raccolta fondi per una culla termica destinata ai bambini dei Paesi più poveri

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Una serata dedicata alla solidarietà, alla sensibilizzazione e all’aiuto concreto verso i più piccoli. È questo lo spirito che ha animato l’evento “Una culla, una speranza”, organizzato dal Kiwanis Club Menfi presso La Variante – Spazio Eventi, con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’acquisto di una culla termica da destinare ai neonati dei Paesi in via di sviluppo.

L’iniziativa si inserisce nel progetto internazionale Kiwanis-UNICEF, promosso nell’ambito dell’anno sociale 2025-2026, nato dal protocollo d’intesa sottoscritto dal Governatore Nazionale Basilio Valent con l’UNICEF. Un percorso che vede i Club Kiwanis del Distretto Italia-San Marino impegnati nel portare aiuti concreti ai bambini che vivono nelle realtà più fragili del mondo.

Nel corso della manifestazione è intervenuta anche Eco Home Specialist – Hopi, partner dell’iniziativa, che ha sostenuto il service e ha proposto un momento informativo dedicato all’importanza del consumo responsabile dell’acqua. I rappresentanti dell’azienda hanno illustrato ai presenti il valore di una gestione consapevole di una risorsa fondamentale per la salute e per la salvaguardia dell’ambiente.

«Il nostro desiderio era trasformare una semplice serata in un gesto concreto di solidarietà», ha affermato la presidente del Kiwanis Club Menfi, Marilena Mauceri. «Grazie alla partecipazione e alla generosità di quanti hanno aderito all’iniziativa, insieme al prezioso sostegno di Eco Home Specialist, contribuiremo a donare una possibilità in più ai bambini che hanno più bisogno di cure e protezione».

La presidente ha inoltre espresso gratitudine a tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita dell’evento, agli officer del Club – Marta Rita Bono (segretaria), Francesca Scirica (tesoriera) e Giuseppe Taffari (cerimoniere) – e ai soci del Kiwanis Club Menfi.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche al Luogotenente Governatore della Divisione 4, Giuseppe Mauceri, alla presidente del Kiwanis Club Sambuca, al presidente Calogero Bonfante ed al tesoriere Emanuele Lanzarone tesoriere del Kiwanis Voices Future Belice.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione per coniugare solidarietà, informazione e partecipazione, confermando ancora una volta il ruolo del Kiwanis come punto di riferimento nel volontariato a favore dell’infanzia e delle fasce più vulnerabili della popolazione mondiale.