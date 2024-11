Menfi, furto da 10.000 euro in un supermercato

Condividi

A Menfi in via dei Pioppi nottetempo ignoti ladri hanno rubato in un mini market. Hanno accatastato e depredato parecchia merce, tanti prodotti per circa 10.000 euro, verosimilmente caricati su un apposito furgone a disposizione dei malviventi. Il titolare dell’esercizio commerciale, accortosi poi di quanto accaduto, ha sporto denuncia ai Carabinieri della locale Stazione. Indagini sono in corso avvalendosi anche dei sistemi di video – sorveglianza.