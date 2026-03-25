Memoria e Impegno contro le mafie, Aldo Mucci (SGS) consegna una targa al giudice Giuseppe Melisenda Giambertoni

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In occasione della Giornata nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, Aldo Mucci, del direttivo nazionale del Sindacato Generale Scuola (SGS), ed il segretario SGS di Agrigento Peppe Paino, hanno donato una targa commemorativa al dottor giudice Giuseppe Melisenda Giambertoni, Presidente del Tribunale di Agrigento. Il gesto simbolico vuole esprimere il ringraziamento e il sostegno del sindacato scolastico all’impegno quotidiano della magistratura agrigentina nella difesa della legalità e nella lotta alle organizzazioni mafiose, in un territorio storicamente segnato dalla presenza della criminalità organizzata.

”In questa giornata di memoria e di impegno civile – ha dichiarato Aldo Mucci (SGS) – la scuola e il mondo del lavoro devono essere in prima linea nella costruzione di una cultura della legalità. Donare questa targa al Presidente Melisenda Giambertoni significa riconoscere il ruolo fondamentale che la magistratura svolge ogni giorno con rigore, competenza e coraggio, e ribadire la nostra vicinanza a chi difende la giustizia e tutela la collettività”.Il Presidente del Tribunale di Agrigento, Giuseppe Melisenda Giambertoni, ha ringraziato per il riconoscimento, evidenziando l’importanza di una sinergia costante tra istituzioni giudiziarie, scuola e società civile per contrastare ogni forma di illegalità e mafiosità. La Giornata del 21 marzo, promossa da Libera e celebrata in tutta Italia con la manifestazione nazionale a Torino, rinnova l’impegno collettivo affinché la memoria delle vittime innocenti delle mafie si trasformi in azione concreta per una società più giusta e libera. “Questo gesto – dichiara Aldo Mucci, non è solo un atto di commemorazione, ma un impegno concreto e quotidiano. Come lavoratori della scuola e come cittadini siciliani, crediamo che educare alla memoria e alla legalità sia il primo argine contro ogni forma di sopraffazione. Il Tribunale di Agrigento, da sempre in prima linea contro la criminalità organizzata, rappresenta per noi un simbolo vivo di resistenza e di speranza. Donare questa targa significa ribadire che la lotta alle mafie passa anche attraverso il ricordo collettivo e l’impegno di tutti i settori della società, dalla scuola alla giustizia”.Il Sindacato Generale Scuola (SGS) rinnova così il proprio sostegno alle istituzioni che ogni giorno operano per affermare lo Stato di diritto, auspicando che iniziative come questa possano sensibilizzare ulteriormente le giovani generazioni e rafforzare il tessuto civile del territorio” – conclude Mucci.