Meloni e Piantedosi si congratulano con tre poliziotti in servizio ad Agrigento

Condividi

Visualizzazioni 128

Marco Ciulla

Prestigiosi attestati di stima per tre poliziotti agrigentini. La presidente del Consiglio, Giorgia Melioni, ha ringraziato il poliziotto della Squadra Volanti di Agrigento, Marco Ciulla, che ha salvato un uomo di 22 anni prossimo a lanciarsi da un viadotto. E il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, si è congratulato con altri due poliziotti della Volanti, Vincenzo Territo e Luciano Italiano, che hanno altresì salvato la vita ad un pensionato di 87 anni praticandogli le manovre di primo soccorso dopo un tentativo di suicidio. La Meloni ha sottolineato: “A tutti gli eroi silenziosi in divisa va la gratitudine del Governo e dell’Italia. Grazie per esserci sempre”.