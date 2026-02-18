Medico truffato da un “giudice”

Condividi

Un medico di 65 anni di Montevago è stato truffato da un malvivente che si è spacciato per un giudice in servizio al tribunale di Menfi, nonostante a Menfi non vi sia un tribunale. Lo ha contattato telefonicamente, spiegandogli che avrebbe dovuto verificare se i gioielli in casa sua fossero stati rubati in una rapina avvenuta a Menfi. Un collaboratore del sedicente magistrato si è quindi presentato a casa del medico, chiedendo la consegna dei gioielli per la comparazione. Il medico, diffidente, non li ha consegnati. Tuttavia, quando gli è stato chiesto se possedesse armi in casa, ha confermato di avere una pistola regolarmente detenuta. Ha consegnato l’arma e le cartucce, come ordinatogli dal truffatore per comparare la pistola con quella usata per la rapina. Dopo essersi reso conto di essere stato ingannato, il medico ha denunciato l’accaduto ai Carabinieri.