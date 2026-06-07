Medico aggredito al pronto soccorso di Canicattì: denunciato un uomo di 56 anni

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Un nuovo episodio di violenza si è verificato all’interno del pronto soccorso dell’ospedale di Canicattì, dove un medico è stato aggredito da un paziente durante una visita.

L’episodio è avvenuto nella serata di mercoledì al “Barone Lombardo”. Secondo quanto ricostruito, un uomo di 56 anni, residente in città, si era recato presso la struttura sanitaria per ricevere assistenza medica. Durante gli accertamenti, però, avrebbe improvvisamente perso la calma, scagliandosi contro il sanitario in servizio.

L’aggressione ha provocato al medico contusioni e ferite che, secondo i colleghi che lo hanno preso in cura, richiederanno circa dieci giorni di guarigione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile, che hanno riportato la situazione sotto controllo e allontanato il responsabile. Successivamente il professionista sanitario ha formalizzato una denuncia alle forze dell’ordine.

Al termine delle indagini, il 56enne è stato identificato e deferito alla Procura della Repubblica di Agrigento con l’accusa di aggressione a pubblico ufficiale. Le autorità stanno ora valutando tutti gli aspetti della vicenda.