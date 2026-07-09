Medico accoltellato all’Asp di Palermo, arrestato il presunto aggressore

Redazione Palermo
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La polizia ha arrestato Roberto Rizzo, 53 anni, indagato del tentato omicidio del medico dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo Francesco Paolo Sutera, 67 anni, aggredito e accoltellato nel suo ufficio dopo essersi rifiutato di consegnare una carrozzina in assenza della documentazione necessaria. L’uomo avrebbe inseguito il sanitario colpendolo alla spalla e al volto al culmine di una lite. Il medico è stato ricoverato al Policlinico ma non è in pericolo di vita. Il direttore generale dell’Azienda sanitaria, Alberto Firenze, ha espresso vicinanza al professionista, condannando l’episodio e ribadendo la necessità di garantire maggiore sicurezza a medici, infermieri e operatori sanitari impegnati nello svolgimento del loro lavoro.

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