Maxi sequestro di hashish in mare

La Squadra mobile di Trapani e la Guardia di Finanza di Palermo in mare, innanzi a Marsala, si sono imbattuti e hanno documentato il trasbordo di scatoloni da un peschereccio tunisino a un gommone con potente motore fuori bordo, che poi si è diretto verso Marsala. E’ stato inseguito. Durante la fuga sono stati buttati alcuni scatoloni in acqua. Recuperati. Dentro: panetti di hashish per 160 chili. Nel frattempo è stato inseguito anche il peschereccio. Durante la fuga sono stati buttati in mare altri 11 scatoloni. Recuperati: dentro oltre 600 chili di hashish. Si tratta del sequestro più consistente di hashish operato nelle acque trapanesi negli ultimi decenni. Gli equipaggi sono stati arrestati.
