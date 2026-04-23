Maxi sequestro di droga tra Caltanissetta e Agrigento: arrestato corriere con 23 kg di stupefacenti

Condividi

Visualizzazioni 143

Operazione antidroga nel cuore della Sicilia, dove i militari della Guardia di Finanza hanno arrestato un uomo originario dell’agrigentino, colto in flagranza di reato durante il ritiro di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti.

L’intervento, coordinato dal comando provinciale di Caltanissetta in sinergia con i colleghi di Agrigento, ha visto impegnati i finanzieri del Gruppo locale e della sezione Goa del Nucleo di polizia economico-finanziaria, con il supporto della Tenenza di Licata.

L’indagato è stato fermato mentre prelevava presso uno spedizioniere un pacco contenente circa 10 chilogrammi di hashish. Gli accertamenti successivi, estesi anche ad altri luoghi nella sua disponibilità, hanno portato al rinvenimento di ulteriori 13 chilogrammi tra hashish e marijuana, oltre a una consistente somma di denaro contante pari a circa 86 mila euro, ritenuta riconducibile all’attività di spaccio.

Nel complesso, sono stati sequestrati circa 23 chilogrammi di droga. Secondo le stime degli investigatori, il valore sul mercato illecito avrebbe potuto raggiungere i 400 mila euro.

Per l’uomo sono scattate le manette e il trasferimento in carcere, mentre proseguono le indagini per chiarire eventuali collegamenti con altre reti di traffico di stupefacenti.