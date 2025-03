Condividi

La Guardia di Finanza di Palermo ha effettuato un maxi sequestro di crack, il più ingente finora in Sicilia. E’ stato arrestato un palermitano incensurato. Le dosi sarebbero state preparate dall’arrestato nel suo appartamento. E sul balcone avrebbe poi spacciato. Infatti, dopo un breve contatto telefonico, le dosi sono state lanciate dal balcone ai vari clienti o pusher. Nell’armadio della camera da letto sono stati trovati alcuni panetti di cocaina e diversi contenitori in plastica con all’interno altri pezzi di cocaina parzialmente lavorati e pronti per essere trasformati in crack. Sono state inoltre trovate circa 500 dosi di crack e 100 di cocaina già confezionate in palline di cellophane e chiuse con nastro isolante di diverso colore, bianco per il crack e nero per la cocaina, nonché diversi telefoni cellulari utilizzati per i contatti con i clienti e, a conferma dell’attività di produzione di crack, bilancini di precisione, materiale da confezionamento, cucchiaini e attrezzatura necessaria e utilizzata per la trasformazione della cocaina in crack. La vendita della sostanza sequestrata avrebbe fruttato sul mercato al dettaglio introiti per oltre 100.000 euro.