Maxi sequestro da 50 milioni di euro: interessata anche Licata

Un sequestro da 50 milioni di euro, il più ingente in Italia nel 2025, è stato eseguito oggi tra l’Italia e il Marocco, con provvedimenti anche in provincia di Agrigento. Bersaglio della Guardia di Finanza di Caltanissetta, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura nissena, è un imprenditore gelese nel settore ittico presunto esponente del clan Rinzivillo. In particolare, lui, già condannato con sentenza definitiva per associazione mafiosa, sarebbe stato referente della famiglia Rinzivillo di Gela per varie attività criminali tra cui il riciclaggio di denaro di origine illecita, espandendo l’attività economica illegale anche all’estero con il controllo di alcune società con sede in Marocco. L’imprenditore possiede diversi beni, fra cui alcune barche a Licata dove sono state sequestrate.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)