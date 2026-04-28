Maxi sequestro da 15 milioni a imprenditore siciliano: nel mirino un sistema di società “schermate”

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La sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Palermo ha disposto un imponente sequestro di beni, per un valore superiore ai 15 milioni di euro, nei confronti dell’imprenditore di Licata Angelo Stracuzzi, 60 anni. Il provvedimento è stato eseguito dai militari della Guardia di Finanza dei Comandi provinciali di Agrigento e Palermo.

L’operazione ha portato al sequestro di un vasto patrimonio: dieci società attive in diversi comparti economici, tra cui agroalimentare, trasporti e imballaggi, oltre a 156 immobili distribuiti tra Agrigento, Licata, Palma di Montechiaro, Aragona, Ravanusa, Ribera e Butera. Bloccati anche 32 mezzi tra auto e veicoli commerciali e 26 rapporti bancari e finanziari.

Il provvedimento nasce da un’approfondita indagine patrimoniale che avrebbe evidenziato una forte discrepanza tra i redditi dichiarati e gli investimenti effettuati nel tempo dall’imprenditore. Secondo gli investigatori, Stracuzzi avrebbe gestito una vera e propria rete imprenditoriale “occulta”, esercitando il controllo su numerose aziende formalmente intestate ad altri soggetti.

In particolare, le Fiamme Gialle parlano di un sistema basato su 22 prestanomi, tra familiari e persone ritenute compiacenti, utilizzati per intestare fittiziamente beni e attività economiche, con l’obiettivo di sottrarli a eventuali misure di sequestro.

Stracuzzi, arrestato la scorsa estate dopo un periodo di latitanza in Tunisia, è attualmente sotto processo con l’accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Il sequestro disposto dal tribunale rappresenta una misura preventiva e potrebbe evolvere in una confisca definitiva qualora venisse confermata l’origine illecita dei beni.