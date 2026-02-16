Maxi rissa notturna a Porto Empedocle: scattano le indagini nel centro cittadino

Condividi

Visualizzazioni 183

Notte agitata a Porto Empedocle, dove una violenta rissa ha interrotto la quiete del centro abitato. L’episodio si è verificato nelle vicinanze di piazza Italia, in una zona frequentata anche nelle ore serali per la presenza di diversi esercizi commerciali.

Secondo le prime ricostruzioni, sarebbero state almeno venti le persone coinvolte nello scontro, scoppiato – pare – dopo un acceso diverbio. In pochi minuti la discussione sarebbe degenerata in uno scontro fisico con spintoni, schiaffi e pugni, generando momenti di forte tensione tra i presenti e seminando il panico tra chi si trovava a transitare nell’area.

Numerose le chiamate al numero di emergenza 112 che hanno fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine. Quando carabinieri e polizia sono giunti sul posto, però, i partecipanti alla rissa si erano già allontanati, facendo perdere le proprie tracce.

I controlli sono stati estesi anche al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove gli operatori hanno verificato l’eventuale arrivo di persone con ferite riconducibili all’accaduto. Al momento, tuttavia, non risultano accessi collegati all’episodio.

Sono ora in corso accertamenti per risalire all’identità dei coinvolti e chiarire le cause che hanno innescato la violenza. Gli investigatori stanno inoltre esaminando la possibilità di acquisire le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire elementi utili alla ricostruzione dei fatti.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza nelle aree centrali della città, soprattutto durante le ore notturne, quando la presenza di gruppi numerosi può trasformare rapidamente una lite verbale in un evento di grave allarme pubblico.