Maxi rissa a Canicattì: quattro assoluzioni

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Il Tribunale di Agrigento ha assolto quattro imputati sotto processo perché ritenuti partecipi di una maxi rissa insorta a Canicattì in piazza Dante nella notte tra il 28 e il 29 ottobre del 2023. L’assoluzione è stata disposta dal giudice Giuseppe Sciarrotta per “particolare tenuità del fatto”. Complessivamente sono otto gli imputati. I quattro odierni sono stati ammessi al rito abbreviato, e adesso assolti. Sono difesi dagli avvocati Angelo Asaro, Giovanni Salvaggio, Giovanni Turco e Floriana Salamone.