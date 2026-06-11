Maxi rissa a Canicattì: quattro assoluzioni

Il Tribunale di Agrigento ha assolto quattro imputati sotto processo perché ritenuti partecipi di una maxi rissa insorta a Canicattì in piazza Dante nella notte tra il 28 e il 29 ottobre del 2023. L’assoluzione è stata disposta dal giudice Giuseppe Sciarrotta per “particolare tenuità del fatto”. Complessivamente sono otto gli imputati. I quattro odierni sono stati ammessi al rito abbreviato, e adesso assolti. Sono difesi dagli avvocati Angelo Asaro, Giovanni Salvaggio, Giovanni Turco e Floriana Salamone.
Notizie correlate
-
Agrigento, raccolta della plastica: possibili disagi nel servizio di domaniCondividi Visualizzazioni 99 Si informa la cittadinanza che il servizio di raccolta della plastica previsto per...
-
Aldo Mucci leader del SGS sul disastro del centrodestra: “Umiliati dalla città e incapaci di fare mea culpa”Condividi Visualizzazioni 136 “La sconfitta pesante del centrodestra ad Agrigento non è arrivata per caso. È...
-
Confasi Sicilia dona un defibrillatore alla squadra giovanile di basket ASD Master di PalermoCondividi Visualizzazioni 148 La Confasi prosegue nel donare defibrillatori salvavita. Oggi è toccato alla squadra giovanile...