Maxi rimborso Irpef per i trasferiti in Sicilia

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Sicilia: rimborso Irpef fino a 100mila euro per coloro che si trasferiscono nell’Isola. Obiettivo: rientro emigrati e nuovi residenti.

È operativo il contributo previsto dalla legge di Stabilità regionale 2026 per incentivare il trasferimento in Sicilia di nuovi residenti, famiglie e professionalità. Il provvedimento attuativo è stato definito dal dirigente generale del dipartimento regionale delle Finanze e del credito Silvio Cuffaro, dopo il decreto dell’assessore all’Economia Alessandro Dagnino. La misura, sostenuta dal presidente della Regione Renato Schifani, prevede il rimborso del 50 per cento dell’Irpef di competenza regionale effettivamente versata, per tre anni, fino a un massimo di 100mila euro l’anno.

La percentuale sale al 60 per cento per chi acquista un immobile o realizza interventi edilizi e trasferisce il domicilio fiscale in un Comune siciliano con meno di 5mila abitanti. Possono accedere al beneficio le persone fisiche che, tra il primo gennaio 2026 e il 31 dicembre 2028, stabiliscono residenza e domicilio fiscale in Sicilia e, entro dodici mesi, acquistano un immobile nell’Isola oppure effettuano lavori di recupero, restauro, risanamento o ristrutturazione su una proprietà. Il contributo potrà essere ricevuto tramite bonifico oppure utilizzato come credito d’imposta.

Per chi ha trasferito la residenza nel 2026, le prime richieste potranno essere presentate dal primo settembre al 31 dicembre 2027, dopo la dichiarazione dei redditi relativa al 2026. L’obiettivo – sottolinea Schifani e Dagnino – è favorire il ritorno degli emigrati e l’arrivo di nuovi residenti, contrastando lo spopolamento e sostenendo anche il mercato immobiliare.