Maxi processo “Hydra”: nuovo collaboratore tra gli imputati, depositati i verbali in aula

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Nuovi sviluppi nel procedimento “Hydra”, il maxi processo in corso a Milano che indaga su una presunta rete criminale condivisa tra diverse organizzazioni mafiose attive in Lombardia. Nel corso della prima udienza è emersa la figura di un nuovo collaboratore di giustizia: Gioacchino Amico, considerato dagli investigatori un elemento di rilievo nel sistema legato alla camorra dei Senese.

A comunicarlo in aula è stata la pm Alessandra Cerreti, che ha depositato il verbale dell’interrogatorio reso da Amico lo scorso 3 febbraio. Insieme a questo atto è stato presentato anche il verbale di Bernardo Pace, divenuto anch’egli pentito prima di togliersi la vita in carcere nei giorni scorsi.

Il processo coinvolge complessivamente 45 imputati e, dopo le formalità iniziali legate alla costituzione delle parti civili, è stato rinviato al 30 aprile. Numerosi gli enti che hanno deciso di partecipare al procedimento, tra cui Regione Lombardia, Comune di Milano, la Città metropolitana, oltre ad associazioni come Libera e Wikimafia. Presente anche la Rai, mentre il Comune di Abbiategrasso ha avanzato richiesta per entrare nel procedimento come parte civile.

Durante l’udienza, la difesa di Rosario Abilone ha presentato un’istanza per lo spostamento del processo, già trasmessa alla Corte di Cassazione. I giudici hanno però deciso di non interrompere l’iter giudiziario.

Autorizzate anche le riprese televisive nell’aula bunker, ritenute di interesse pubblico. Alcuni imputati, tra cui Paolo Aurelio Errante Parrino, parente del boss Matteo Messina Denaro, si sono tuttavia opposti alla diffusione delle immagini che li riguardano.

La prossima udienza sarà dedicata all’esame delle questioni preliminari e delle richieste avanzate dalle parti, passaggio fondamentale per l’avvio del dibattimento.