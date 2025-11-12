Maxi operazione di bonifica delle strade provinciali agrigentine

Condividi

Su incarico della Provincia di Agrigento, l’impresa Ecorecuperi srl di Caltanissetta ha rimosso negli ultimi quattro mesi 27.900 chili di amianto dalle strade provinciali, con relativa bonifica. L’amianto è stato conferito in un apposto centro di stoccaggio di Carini. L’ufficio Risanamento ambientale della Provincia, diretto da Achille Contino, ha inoltre coordinato la rimozione di 119 tonnellate di rifiuti indifferenziati, 65,4 tonnellate di ingombranti vari, 44,2 tonnellate di residui di costruzione, 3,6 tonnellate di pneumatici dismessi, e quantitativi rilevanti di materiale legnoso e guaine bituminose. Tra i rifiuti pericolosi, per i quali è necessario un particolare trattamento prima della rimozione, sono state rimosse oltre 24 tonnellate di rifiuti contaminati in seguito a combustione. L’azione di risanamento ambientale è stata finanziata nel biennio con oltre 400.000 euro.