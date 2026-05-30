Maxi operazione della Polizia contro droga e armi: sequestri e denunce anche nell’Agrigentino

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Una vasta attività di contrasto alla criminalità diffusa, con particolare attenzione allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla detenzione illegale di armi, è stata portata a termine dalla Polizia di Stato su tutto il territorio nazionale. L’operazione, coordinata dal Servizio Centrale Operativo e condotta dalle Squadre Mobili delle diverse province italiane, ha coinvolto anche i Reparti Prevenzione Crimine e numerosi uffici territoriali delle Questure.

Il bilancio dell’attività è significativo: 1.335 persone arrestate, tra cui 31 minorenni, e 2.358 denunciate in stato di libertà, delle quali 142 minori. Durante i controlli sono stati sequestrati complessivamente circa 430 chilogrammi di sostanze stupefacenti, tra cocaina, cannabinoidi ed eroina.

Importanti anche i risultati ottenuti sul fronte della prevenzione della violenza e del contrasto alla circolazione di armi illegali. Gli agenti hanno infatti sequestrato 111 armi da fuoco, comprese alcune armi da guerra e un fucile d’assalto Colt AR-15, oltre a numerose munizioni e a un giubbotto antiproiettile. Recuperate inoltre 250 armi bianche e oggetti potenzialmente offensivi, tra cui machete, coltelli, tirapugni, sfollagente telescopici, sciabole e accette.

Nel corso dell’operazione sono state identificate oltre 297 mila persone, con controlli concentrati soprattutto nei quartieri urbani considerati più sensibili e nelle zone della movida, dove si registra una maggiore diffusione del consumo di sostanze stupefacenti.

I controlli in provincia di Agrigento

Anche la provincia di Agrigento è stata interessata dall’attività investigativa. La Sezione Antidroga della Squadra Mobile, con il supporto della Squadra Cinofili della Questura di Palermo, dei Commissariati di Canicattì e Sciacca e di altri reparti della Polizia di Stato, ha effettuato una serie di verifiche mirate al contrasto dello spaccio e della detenzione illegale di armi.

Nel corso delle operazioni è stato segnalato un giovane di Canicattì trovato in possesso di una modica quantità di marijuana. A seguito della successiva perquisizione domiciliare, al padre sono state ritirate alcune armi e relative munizioni detenute senza la prevista documentazione.

Un altro intervento ha riguardato un pregiudicato canicattinese sorpreso con alcuni grammi di cocaina e marijuana mentre era alla guida della propria auto. Per lui è scattata la segnalazione amministrativa e il ritiro della patente di guida.

Ad Aragona, invece, un giovane è stato trovato in possesso di circa sette grammi di hashish all’interno della propria abitazione.

Sequestro in un cannabis shop

Particolare attenzione è stata rivolta anche a un cannabis shop della provincia agrigentina. Durante il controllo, gli agenti hanno sequestrato centinaia di confezioni contenenti infiorescenze di cannabis, hashish, semi di canapa, resine, oli, infusi e altri derivati della canapa.

Al termine degli accertamenti, il titolare dell’attività commerciale è stato segnalato all’Autorità giudiziaria per presunte violazioni della normativa sugli stupefacenti legate alla commercializzazione di prodotti a base di cannabis.

Verifiche nei pubblici esercizi

Parallelamente sono stati effettuati controlli amministrativi in diversi bar del territorio provinciale. Le verifiche hanno portato alla contestazione di sette sanzioni amministrative, attualmente in fase di definizione.

In uno degli esercizi controllati, inoltre, il titolare è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per la presenza di estintori scaduti, in violazione delle norme di sicurezza previste per i locali aperti al pubblico.