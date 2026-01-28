Maxi operazione contro la pirateria online: colpita rete criminale internazionale

Condividi

Importante operazione della Polizia di Stato contro il cybercrime, con particolare riferimento alla pirateria audiovisiva. L’attività investigativa, coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania, ha portato allo smantellamento di una organizzazione criminale transnazionale attiva nella diffusione illegale di contenuti in streaming.

L’intervento ha coinvolto Italia e diversi Paesi europei, con una serie di perquisizioni e sequestri eseguiti dalla Polizia Postale nei confronti di decine di soggetti ritenuti appartenenti al sodalizio. Il gruppo gestiva una complessa infrastruttura tecnologica dedicata allo streaming illecito di eventi sportivi, film e programmi televisivi, generando profitti stimati in milioni di euro ogni mese.

Fondamentale la collaborazione internazionale, resa possibile grazie al supporto di Eurojust, Europol e Interpol, oltre al contributo della rete operativa @ON, che ha consentito un’azione coordinata ed efficace su scala sovranazionale.

L’operazione rappresenta un duro colpo alle organizzazioni che sfruttano il web per attività criminali ad alto rendimento economico, danneggiando l’industria audiovisiva e violando i diritti d’autore.

I dettagli dell’indagine saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa prevista per le ore 10.30 presso la Procura Distrettuale di Catania.