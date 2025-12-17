Maxi inchiesta antimafia tra Agrigento e Porto Empedocle: chieste condanne per 26 imputati

Condividi

La Direzione distrettuale antimafia di Palermo ha avanzato pesanti richieste di condanna nei confronti di 26 imputati coinvolti nella maxi inchiesta sulle cosche mafiose di Villaseta e Porto Empedocle e su un vasto traffico di stupefacenti che avrebbe interessato gran parte della Sicilia. Al centro dell’indagine, durata quasi tre anni, la riorganizzazione di storici clan mafiosi e la loro capacità di inserirsi nelle rotte del narcotraffico nazionale e internazionale.

Le pene più severe, pari a 20 anni di reclusione, sono state chieste per Pietro Capraro, ritenuto il capo della cosca di Villaseta, e per Fabrizio Messina, indicato come boss del clan di Porto Empedocle. Stessa richiesta di condanna anche per Gaetano Licata, considerato il braccio destro di Capraro, e per Vincenzo Parla, netturbino di Canicattì, che secondo l’accusa sarebbe stato il promotore di un’associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Condanne rilevanti sono state richieste anche per Domenico Blando, ex favoreggiatore del boss Giovanni Brusca, per il quale la Dda ha sollecitato una pena di otto anni di carcere per un giro di droga, e per Alessandro Mandracchia, ritenuto il custode dell’arsenale del clan di Villaseta, per il quale sono stati chiesti sette anni e quattro mesi.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la cosca di Villaseta, guidata da Capraro dopo la sua scarcerazione per una precedente condanna nell’ambito dell’operazione “Nuova Cupola”, avrebbe raggiunto un ruolo di primo piano nel traffico di stupefacenti, arrivando persino a rifornire storici mandamenti mafiosi palermitani. La cosca di Porto Empedocle, invece, sarebbe stata saldamente controllata da Fabrizio Messina, fratello dell’ergastolano Gerlandino, figura di vertice di Cosa nostra agrigentina.

Le indagini hanno anche fatto emergere una fase di forte tensione tra i due clan, sfociata in attentati e danneggiamenti che hanno creato un elevato allarme sociale sul territorio. Parallelamente, la Dda contesta l’esistenza di un’organizzazione dedita all’importazione di ingenti quantitativi di droga, provenienti anche dal Sud America e dal Belgio, destinati alle province di Agrigento, Trapani, Caltanissetta e Palermo.

Per altri numerosi imputati, accusati a vario titolo di associazione mafiosa e traffico di stupefacenti, il procedimento proseguirà con il rito ordinario: il processo si aprirà l’8 gennaio davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Agrigento, presieduta dalla giudice Wilma Angela Mazzara.

L’inchiesta rappresenta uno dei più significativi colpi inferti negli ultimi anni alle cosche dell’area agrigentina e conferma, secondo la Procura, la capacità di adattamento e rigenerazione di Cosa nostra, soprattutto nel settore del narcotraffico, considerato ancora oggi una delle principali fonti di finanziamento delle organizzazioni criminali.