Maxi furto in una tabaccheria a Menfi

A Menfi, in Via del serpente, ignoti ladri nottetempo hanno forzato un ingresso secondario, sono entrati in una tabaccheria e hanno depredato stecche di sigarette, biglietti del Gratta e vinci e circa 4.000 euro in contanti, per un bottino complessivo di almeno 40.000 euro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione. Indagini sono in corso avvalendosi eventualmente di video dei sistemi di sorveglianza, se presenti .