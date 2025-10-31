Maxi furto in una tabaccheria a Menfi

A Menfi, in Via del serpente, ignoti ladri nottetempo hanno forzato un ingresso secondario, sono entrati in una tabaccheria e hanno depredato stecche di sigarette, biglietti del Gratta e vinci e circa 4.000 euro in contanti, per un bottino complessivo di almeno 40.000 euro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione. Indagini sono in corso avvalendosi eventualmente di video dei sistemi di sorveglianza, se presenti .
Notizie correlate
-
Nasce FIDA Agrigento: nuova rappresentanza provinciale dei dettaglianti alimentari di ConfcommercioCondividi Visualizzazioni 73 Ad Agrigento, presso la sede provinciale di Confcommercio, si è tenuta l’assemblea costitutiva...
-
“Mafia del Vallone”: condanne definitive per due agrigentiniCondividi Visualizzazioni 103 Sono definitive le condanne di due agrigentini inquisiti nell’ambito dell’inchiesta antimafia “Antico Vallone”,...
-
Assemblea sindacale congiunta per i dipendenti del Libero Consorzio che chiedono integrazione oraria e progressioniCondividi Visualizzazioni 251 Integrazione oraria full-time per i dipendenti a part-time, progressioni verticali in deroga e...