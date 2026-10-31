Maxi furto di rame in un impianto fotovoltaico: rubati 2.400 chili, danni per 40 mila euro

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Nuovo colpo ai danni di una società energetica nell’Agrigentino. I ladri sono entrati in azione nella notte del 29 ottobre in contrada Batia, portando via una quantità ingente di cavi di rame destinati all’impianto fotovoltaico.

Maxi furto di rame a Naro, dove ignoti malviventi hanno preso di mira un’area destinata alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, riuscendo a impossessarsi di ben 2.400 chilogrammi di cavi in rame. Il colpo è stato messo a segno nella notte dello scorso 29 ottobre in contrada Batia. I ladri hanno fatto irruzione nell’area e, dopo aver individuato il materiale da asportare, sono riusciti a caricare e portare via il prezioso carico, facendo perdere le proprie tracce.

A scoprire quanto accaduto è stato il legale rappresentante della società energetica, un imprenditore agrigentino di 54 anni, che ha presentato denuncia ai carabinieri. Secondo una prima stima, il danno economico ammonta a circa 40 mila euro. I militari hanno avviato le indagini per individuare gli autori del furto e ricostruire le modalità con cui è stato messo a segno.

Un possibile aiuto investigativo potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero aver ripreso movimenti sospetti o i mezzi utilizzati per trasportare i 2,4 tonnellate di rame.