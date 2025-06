Maxi furto di cavi di rame a Montallegro

Condividi

A Montallegro in contrada Gorgo ignoti malviventi hanno rubato circa 3.000 metri di cavi di rame a danno di E – distribuzione. I ladri hanno asportato 750 chili di cavi componenti la linea elettrica di bassa tensione. Quando gli operai se ne sono accorti, hanno sporto denuncia alla locale stazione dei Carabinieri. Indagini sono in corso. Disagi anche per i residenti nella zona.