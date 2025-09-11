Maxi furto a Menfi

Condividi

A Menfi ignoti malviventi sono entrati furtivamente in un negozio e hanno rubato parecchia merce, tra cosmetici, pelletteria e bigiotteria, per un valore di quasi 20mila euro. Il titolare, accortosi al mattino di quanto accaduto, ha telefonato al 112. Sul posto, per i primi rilievi investigativi, sono giunti i Carabinieri della locale stazione. Indagini sono in corso anche avvalendosi di eventuali sistemi di video – sorveglianza.