Maxi evasione fiscale, sequestrati beni per 2.500.000 euro

La Guardia di Finanza di Caltanissetta ha sequestrato beni per circa 2.500.000 euro ad un imprenditore locale operante nel settore del marketing e delle comunicazioni. Come emerso da una verifica fiscale, non avrebbe ottemperato agli obblighi fiscali per gli anni d’imposta 2019-2022, omettendo la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva, nonché occultando le scritture contabili la cui tenuta è obbligatoria per legge. Il volume delle vendite sottratte al fisco sarebbe ammontato ad oltre 5 milioni di euro, con imposte dovute pari a circa 2,5 milioni, ovvero quanto sequestrato preventivamente.