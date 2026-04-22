Maxi blitz antimafia nel Nisseno: smantellata rete tra affari “green” e traffico di droga. C’è anche un’azienda di Favara

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Una vasta operazione antimafia ha colpito la provincia di Caltanissetta, dove i carabinieri stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 35 persone. I reati contestati, a vario titolo, sono associazione mafiosa, estorsione, concorrenza illecita e traffico di sostanze stupefacenti. Per 32 indagati è stato disposto il carcere, mentre per altri 3 sono stati concessi gli arresti domiciliari.

L’inchiesta, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta, ha fatto emergere un sistema radicato di infiltrazione nel settore della raccolta degli oli vegetali esausti. Secondo gli investigatori, la famiglia mafiosa di Niscemi avrebbe imposto un controllo quasi totale su questo mercato, costringendo le aziende a stringere accordi con ditte compiacenti. Due imprese coinvolte, con sedi tra Catania e Favara, sono state sottoposte a sequestro preventivo: il loro valore complessivo supera i 6 milioni di euro.

Il blitz, scattato alle prime luci dell’alba, ha visto l’impiego di circa 200 militari dell’Arma, supportati da unità cinofile, dallo Squadrone Cacciatori di Sicilia e da mezzi aerei del 9° Nucleo elicotteri.

Non solo economia “verde”: le indagini hanno anche ricostruito una fitta rete di spaccio di droga, in particolare cocaina e marijuana. Il gruppo, secondo l’accusa, esercitava un controllo capillare del territorio, arrivando a concedere vere e proprie autorizzazioni per lo spaccio in cambio di denaro o di collaborazione. Gli inquirenti hanno documentato oltre 200 episodi di cessione di stupefacenti.

I dettagli completi dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa convocata dal procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, presso il Comando provinciale dei carabinieri.