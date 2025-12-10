Maxi blitz antimafia e antidroga: 50 misure cautelari

Condividi

Su delega della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, la Polizia di Stato ha eseguito alle prime ore del mattino di oggi una imponente operazione antimafia e antidroga. Si tratta di 50 provvedimenti giudiziari con cui sono state applicate misure restrittive a carico di altrettante persone, ritenute a vario titolo responsabili dei reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, intestazione fittizia di beni, associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Per 19 indagati il giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere, per altri 6 gli arresti domiciliari, e per 25 è stato emesso un provvedimento di fermo. Dall’inchiesta sono emersi un vasto traffico di stupefacenti e i nuovi organigrammi di alcuni dei principali mandamenti mafiosi della città.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)