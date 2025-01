Matricidio a Messina: il figlio affetto da “fragilità psicologiche”

Condividi

Visualizzazioni 92

Giosuè Fogliani, 26 anni, di Messina, arrestato e reo confesso dell’omicidio della madre, Caterina Pappalardo, di 62 anni, sarebbe affetto da fragilità psicologiche, e le liti con la madre sarebbero state numerose e ricorrenti. Lei, insegnante in pensione, vedova, è ricordata dai conoscenti come “una persona perbene” e “molto credente”, e che si è recata spesso a casa del figlio, disoccupato, definito da altrettanti conoscenti “problematico e molto riservato”. Al culmine dell’ennesima lite, lui ha inseguito la madre in casa, le avrebbe spruzzato dello spray al peperoncino per stordirla, e poi ha inferito con un coltello. I vicini di casa hanno lanciato l’allarme, investiti dalle urla della donna.