Massimo Raso segretario Anpi Agrigento

L’ex segretario generale della Cgil agrigentina, Massimo Raso, è il nuovo presidente cittadino dell’Anpi, l’Associazione partigiani. Subentra all’ex deputata nazionale del Partito Democratico, Maria Iacono, che Raso, all’atto dell’insediamento, ha ringraziato per il proficuo lavoro svolto per l’Anpi ad Agrigento confermandone il ruolo di riferimento. Il presidente provinciale, Angelo Lauricella, prospetta a breve numerose iniziative legate all’attività dell’Anpi in provincia di Agrigento, in particolare tra Racalmuto, Siculiana, Favara e Raffadali dove il 29 novembre sarà inaugurato il Viale Giacomo Di Benedetto, la strada che dal centro cittadino conduce al Villaggio della Gioventù.