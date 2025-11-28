Massimo Ghini incanta il Teatro Pirandello di Agrigento con Il Vedovo (Intervista di Irene Catarella)

Un pubblico incantato ha applaudito incessantemente il magnifico Massimo Ghini, nel ruolo del protagonista Alberto Nardi e di regista, la bravissima Galatea Ranzi, nel ruolo della moglie Elvira Ammiragli, e tutti gli attori che hanno portato in scena “Il Vedovo” al Teatro Pirandello di Agrigento. Lo spettacolo sarà ancora in tournée in Sicilia e anche in Italia e all’estero.
