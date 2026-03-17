Marta Castelli eletta Presidente del Distretto Leo 108 Yb Sicilia

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Per la prima volta Agrigento esprime un candidato alla Presidenza del Distretto Leo 108 YB Sicilia: la ventiseienne Marta Castelli guiderà il Distretto per l’Anno Sociale 2026/2027 a partire dal 1° luglio, dopo l’elezione avvenuta durante la XXX Conferenza Distrettuale svoltasi il 14 marzo presso l’Hotel Dioscuri Bay Palace di Agrigento; nel suo intervento ha sottolineato il ruolo dei Leo come espressione di energia e rinnovamento e l’importanza della collaborazione con i territori, alla presenza di rappresentanti Leo e Lions da tutta la Sicilia e d’Italia.

A seguito dell’elezione ha annunciato il nuovo direttivo, ringraziando sostenitori e figure del mondo Lions, tra cui il Governatore Diego Taviano, esponenti distrettuali e numerosi club. Nella stessa giornata è stato eletto Vice Presidente il catanese Giuseppe Pisa, mentre la modicana Fausta Dugo ha ricevuto l’endorsement per la Presidenza del Multidistretto 108 Italy. Castelli ha infine evidenziato il percorso maturato nel tempo e l’impegno futuro nel segno dell’unità e del servizio, ringraziando il Leo Club Agrigento Host, presieduto da Turi Lo Sardo, insieme ai soci e ai past president che hanno contribuito alla crescita dell’associazione.