Marsala. La versione teatrale del mitico film “La Banda degli Onesti” in scena nella “XVII Rassegna Lo Stagnone scene di uno spettacolo”

Condividi

Visualizzazioni 126

Domenica 23 marzo alle ore 18 il teatro Impero accoglierà lo spettacolo con la regia di Alessandro Idonea che prende le mosse dallo storico film di Totò e Peppino. Si tratta di una esilarante versione teatrale del film culto della commedia all’italiana

La trasposizione teatrale di un film “cult” che ha fatto la storia del cinema italiano andrà in scena domenica 23 marzo alle ore 18 nel teatro Impero: si tratta de “La Banda degli Onesti” con la regia di Alessandro Idonea. A dar vita alle vicende rese mitiche dall’interpretazione di Totò e Peppino saranno gli attori: Alessandro Idonea, Vincenzo Volo, Giovanna Criscuolo, Rosario Minardi, Giuseppe Brancato e Luigi Nicotra. Lo spettacolo è iscritto nella “XVII Rassegna Lo Stagnone scene di uno spettacolo”, ideata e realizzata dalla Compagnia teatrale “Sipario” diretta da Vito Scarpitta.

La messa in scena di sicuro godimento, vuole essere proprio un omaggio ai due mostri sacri della commedia all’italiana Totò e Peppino. Il film dall’omonimo titolo, “La banda degli onesti”, fu girato da Camillo Mastrocinque nel 1956, con la sceneggiatura scritta a quattro mani dal mitico tandem Age & Scarpelli: un testo dalla verve comica assoluta dove la storia corre diritta all’onesto scopo di suscitare risate. Questa la trama: Antonio Bonocore è un portiere napoletano di un caseggiato romano al quale un giorno un condomino in fin di vita chiede di distruggere una matrice per banconote da diecimila lire e della carta filigranata, rubate anni prima alla Zecca di Stato. Bonocore obbedirebbe anche, se non fosse che il nuovo amministratore, il corrotto ragionier Casoria, lo ha minacciato di sfratto e licenziamento. Conserva quindi carta e matrice e cerca la complicità dal tipografo Giuseppe Lo Turco e del pittore Felice Cardoni, indebitati come lui, ma le cose non andranno come previsto…

“Il nostro allestimento – spiega il regista Alessandro Idonea – è una versione teatrale della “Banda degli onesti” arricchita da invenzioni nuove, sviluppate sulla linea dei personaggi originali. Dunque, nonostante si mantenga la sceneggiatura di Age &Scarpelli, maestri di satira e umorismo popolaresco, si è cercato di dare un’autonomia espressiva, che consenta l’uso di forme e immagini più dinamiche e moderne”. Lo spettacolo si arricchisce dei costumi di Noa Prealoni, delle scene di Claudio La Fata e delle Musiche di Aldo Giordano. Si tratta di una produzione Gags.

Per Informazioni è possibile chiamare il numero: 320.8011864

La rassegna organizzata dalla Compagnia teatrale Sipario con il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Marsala continua domenica 13 aprile ore 18: la Compagnia teatrale Sipario presenta “PENSACI GIACOMINO” di Luigi Pirandello. In scena: Vito Scarpitta e Enza Giacalone, con Gilda Giacalone, Federico Scarpitta, Salvo Lo Grasso Giuseppe Todaro, Enza Maria Billardello e la piccola Greta Scarpitta. Un classico del teatro rigorosamente in lingua e reso ancor più intenso dai sottofondi musicali suonati dal vivo al pianoforte dal maestro Michele Pellegrino. Una commedia dal finale intenso e commovente con la regia di Vito Scarpitta e scene di Andrea Perrera.

Domenica 27 aprile alle 18 “Facci un’altra Faccia” di Tiziana Foschi con la regia di Antonio Pisu. È l’antico gioco della parodia: trasformare persone in personaggi e situazioni quotidiane in ciò che vale la pena di raccontare. “Del resto le storie di uomini e di donne sono sempre state il bersaglio della mia curiosità – spiega Tiziana – e il trasformismo l’abito ideale alla mia timidezza. Le mie facce sono proiezioni di realismo, sono facce contemporanee, che raccontano l’attualità, ma anche facce di sogno cinico e garbato. Sono i tanti connotati che ho. “La faccia e l’unica zona del corpo che mostriamo nuda”.

Sabato 3 di maggio alle ore 21,30 su il sipario per: “Le Stelle del Varietà – Il grande Show all’italiana” con Band dal vivo, (spettacolo precedentemente fissato per sabato 22 febbraio, si precisa che i ticket già acquistati sono validi per la nuova data).