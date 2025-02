Marsala. Debora Caprioglio in “Non fui gentile, fui Gentileschi” nella “XVII Rassegna Lo Stagnone scene di uno spettacolo”

Condividi

Domenica 9 marzo alle ore 18 nel teatro Impero si terrà l’atteso spettacolo che vedrà Debora Caprioglio vestire i panni della grande artista Artemisia Gentileschi. Il testo di Roberto D’Alessandro (che cura anche la regia) e Federico Valdi svelerà la storia dell’artista seicentesca che è riuscita ad affermarsi come donna oltre che come pittrice. Un intenso assolo riporterà la platea accanto all’artista a partire dalla sua infanzia, mostrando una donna che con bravura e determinazione è riuscita ad affermarsi in un mondo prepotentemente dominato dagli uomini

Appena dopo la giornata internazionale della donna, il teatro Impero si apre per raccontare la storia, la vita, i sentimenti e il talento di una donna simbolo di bravura e determinazione che nel Seicento è riuscita ad emergere con la sua pittura in un panorama culturale assolutamente maschile e maschilista. Domenica 9 marzo alle ore 18 si terrà l’atteso spettacolo: “Non fui gentile, fui Gentileschi” che vedrà Debora Caprioglio mettere in scena la vita di Artemisia Gentileschi, narrata da sé medesima. Si tratta di uno spettacolo iscritto nella “XVII Rassegna Lo Stagnone scene di uno spettacolo”, ideata e realizzata dalla Compagnia teatrale “Sipario” diretta da Vito Scarpitta.

Debora Caprioglio interpreterà un intenso assolo di Roberto D’Alessandro (che cura anche la regia) e Federico Valdi capace di condurre la platea nello studio di pittura di Artemisia, mentre lei è intenta a dipingere. Qui racconterà di sé a partire dall’infanzia, e dalla perdita della madre, raccontando la sua vita di bambina nella Roma del seicento. “Artemisia capisce da subito quanto è difficile vivere in un mondo di uomini – spiegano gli organizzatori –. Grazie al padre conosce i più grandi pittori, addirittura Caravaggio.

E sarà proprio il padre ad affidarla ad un suo amico perché impari e migliori nell’arte della pittura, Agostino Tassi. Ma il Tassi un giorno abusa di lei. Questo trauma e il processo che ne deriva, segnano profondamente la vita artistica di Artemisia. Lo rivela anche la sua pittura che è potentemente drammatica: lo stile è quello caravaggesco, con forti chiaroscuri, con il raggio di luce rivelatore, che nel caso della Gentileschi non rappresenta la grazia di Dio, ma la giustizia divina, che si abbatte su Oloferne per mano di Giuditta o che condanna i vecchioni pronti a importunare la povera Susanna. Tutto quello che ne consegue e tutto quello che lei ha compiuto per affrancarsi e affermarsi in un mondo dominato ferocemente da uomini, la rendono una figura di riferimento per la lotta dei diritti delle donne e l’interpretazione della Caprioglio riesce a dare un tocco particolarmente potente al personaggio storico”