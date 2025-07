Marsala. “’a Scurata”: un viaggio teatrale nell’inferno dantesco, un concerto omaggio ai grandi cantautori genovesi e l’“Anima” di Lidia Schillaci, ecco gli spettacoli dal 29 luglio al 2 agosto

Condividi

Settimana all’insegna della letteratura aulica che si fa viva, della grandezza indiscussa della musica genovese e dell’arte polisensoriale ed emozionale di Lidia Schillaci. Nel teatro a mare “Pellegrino 1880” martedì 29 luglio alle 19 prenderà vita la prima cantica della Divina Commedia con “ItinerDante siamo Inferno” di e con Eugenio Di Fraia; giovedì 31 luglio sarà la volta della grande musica con il concerto “Genova per noi” dell’Officina artistica Carpe Diem con il cantautore Paolo Gerbella e sabato 2 agosto sarà l’”Anima” di Lidia Schillaci ad incantare la platea declinando le emozioni in luci e note

Una struggente interpretazione dell’Inferno di Dante, un concerto/viaggio nella poesia di musica e parole fatta di porti e piazza, ribellione e malinconia tipiche della Genova dei grandi cantautori e uno spettacolo di voce e luce che attraversa: amore, malinconia, speranza e rinascita. Sono questi i tre appuntamenti in cartellone della settimana dell’VIII edizione della Rassegna “’a Scurata cunti e canti al calar del Sole – Memorial Enrico Russo” manifestazione ideata e organizzata dal Movimento artistico culturale città di Marsala – M.A.C.

Il teatro a mare “Pellegrino 1880”, unico completamente “green”, fatto unicamente di tufi e sale, con sedute di legno, e realizzato in una vasca delle antiche Saline Genna, nel cuore della riserva naturale dello Stagnone, accoglierà dalle ore 19, con l’incantevole e variopinto dello scenario del tramonto del Sole sulle Egadi che si riflette sugli specchi d’acqua e sale, performance teatrali e musicali capaci di incantare ogni tipo di pubblico.

Martedì 29 luglio alle ore 19 andrà in scena “ItinerDante siamo Inferno”: le terzine dantesche diverranno vive con la struggente interpretazione dell’attore e regista Eugenio Di Fraia. Un’espressività materica e vivida che rende le vicende dell’Inferno comprensibili e avvincenti per ogni tipo di pubblico. La performance attoriale conta sull’accompagnamento musicale originale dal vivo del DJ Angelo Marrone, “in grado di generare le atmosfere adatte ad esaltare ogni singolo passaggio poetico, in un dialogo emozionante e contemporaneo fra voce e musica”, spiega il regista. La performance, che ha all’attivo oltre 140 repliche in più di dieci regioni negli ultimi tre anni, conquistando anche i bambini, si concentra sulla potenza dell’espressività corporea, per restituire alle terzine dantesche una freschezza di linguaggio in grado di essere assolutamente emozionante e coinvolgente. Biglietti su https://mac.organizzatori.18tickets.it/event/43498

Giovedì 31 luglio alle 19 sarà protagonista la grande musica con il concerto “Genova per noi” a cura dell’Officina artistica Carpe Diem con il cantautore Paolo Gerbella. Un viaggio di musica e poesia tra l’arte di De André, Tenco, Paoli, Lauzi e Bindi e la grande letteratura, la poesia beat, la chanson francese, il folk nordamericano e la filosofia esistenzialista europea. Un percorso fatto di musica dal vivo e letture sceniche dove le melodie e i testi dei cantautori incontrano le idee di Jean-Paul Sartre, Raymond Queneau, Jacques Brel, Georges Brassens, Leonard Cohen, Charles Aznavour, Bob Dylan, Allen Ginsberg, Jack Kerouac, William Burroughs e Gregory Corso. Dal mare di Marsala si leva un canto che vuole essere omaggio a Genova, che come storicamente la città della rassegna ‘a Scurata ha saputo aprirsi al mondo, facendo della contaminazione la sua ricchezza. La cifra è quella dell’incontro lingue e stili, tra ribellione e malinconia. Ad impreziosire lo spettacolo ci sarà Paolo Gerbella, cantautore e autore, artista di punta della “canzone-racconto”. Al suo attivo i romanzi “Ciaspole” e “Vico dell’amor perfetto”, e i CD “Tempo Parallelo”, “Io, Dino”, sul poeta del ‘900 Dino Campana, “La Regina” e “Schiena dritta” per Gianmaria Testa. A calcare il palcoscenico con Paolo Gerbella saranno: Fabio Gandolfo al piano; Dario Li Voti alla batteria; Gregorio Caimi alle chitarre; Giacomo Bertuglia al basso; i cantanti Pierpaolo Marino, Riccardo Sciacca, Lea Pavia e Lucrezia Benigno e Giada Costa che sarà la voce narrante dando vita alle parole di: Albert Camus, Tommaso Bordonaro, Giorgio Caproni, Edoardo Sanguineti, Eugenio Montale e Ignazio Buttitta. Biglietti su https://mac.organizzatori.18tickets.it/event/43500

Sabato 2 agosto alle 19 il palco a pelo d’acqua sarà illuminato dallo spettacolo “Anima” di Lidia Schillaci. “ANIMA non è soltanto uno spettacolo. È un rito collettivo – spiega l’artista –. In un mondo spesso frenetico e disconnesso, ANIMA si propone come pausa sacra, tempo lento, spazio di ascolto. Un abbraccio tra voce e luce. La celebrazione della parte più autentica di noi: le emozioni”. Così in un’epoca dominata da stimoli visivi rapidi e superficiali, Lidia Schillaci sceglie di rallentare, di ascoltare, e invita a guardarci dentro. Il concept si ispira all’arte immersiva contemporanea, ma qui ogni elemento è pensato per toccare corde profonde e creare uno spazio di condivisione autentica. “ANIMA” rompe la quarta parete. Il pubblico non assiste, vive un tempo artistico ed emotivo attraversando quattro atti, ognuno dei quali dedicato ad un’emozione: AMORE, MALINCONIA, SPERANZA e RINASCITA. Uno spettacolo che vuole essere un invito “a ritrovare, nella condivisione collettiva, la parte più vera di noi”. Un’arte che si fa totale, multidimensionale, fondendo musica, corpo, luce, emozione e spiritualità. Biglietti su https://mac.organizzatori.18tickets.it/event/43487

Di seguito gli altri spettacoli in cartellone: martedì 5 agosto “Le Gorgoni”, con la regia di Alessia Angileri (doppio spettacolo: alle 19 e alle 21,30); venerdì 8 agosto “Il Pomo della discordia”, drammaturgia Luana Rondinelli con in scena Barbara Gallo, Egle Doria, Laura Giordani e Luana Rondinelli; martedì 12 agosto: “L’isola nell’isola” che vedrà sul palco di tufi e sale “Rosario Lisma & I Musicanti di Gregorio Caimi”. Domenica 17 agosto Jazz al tramonto, alle 19,30 con “Lost Ways” del Giuseppe Pipitone 4tet e con “Jazeera” di Dario Salerno. Martedì 19 agosto alle 19,30 sarà la volta del duo Corimè composto da Maurizio e Roberto Giannone con il concerto: “Disarmo”. Il teatro torna protagonista venerdì 22 agosto con “Dike – la fuga di Eschilo”, opera liberamente tratta dall’Orestea, con la regia di Giacomo Frazzitta e musiche di Aldo Bertolino e Dario Silvia. Lo spettacolo andrà in scena alle 19,30, con replica alle 21,30. Martedì 26 agosto alle 19,30 il palco ecosostenibile del teatro a mare sarà animato dalla musica dei Kinisia Blues Band – featuring Umberto Porcaro. Giovedì 28 agosto “Alleria – omaggio a Pino Daniele” con arrangiamenti e direzione musicale di Aldo Bertolino. Sabato 30 agosto alle 21,15 Alessio Piazza porterà in scena il suo spettacolo “Le Vispe Terese”. A chiudere la rassegna, domenica 31 agosto alle 19,30 sarà il concerto: “Franco Battiato Tribute: la “cura” dell’eterno” con la speciale partecipazione di Rita Botto e Mario Venuti.